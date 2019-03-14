В 2019 году в Туле высадят 25 тысяч крокусов

СЕГОДНЯ 17:30 2019-03-14T17:30:31+03:00

В настоящее время в Туле ведутся уходные работы за зелеными насаждениями

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Сегодня, 14 марта 2019 года, специалисты МКУ «Сервисный центр города Тулы» выполняли санитарную обрезку кустарника по ряду адресов.

Работы были выполнены на пр-те Ленина (на участке от ул. Жаворонкова до ул. Агеева), пересечении ул. Ф. Смирнова и Павшинского моста, ул. Коминтерна.

Напомним, что на этой неделе вопросы озеленения Тулы обсудили на совещании под руководством главы администрации города Евгения Авилова.

В этом году будут выполнены работы по посадке более 7 тысяч штук многолетников, более 132 тысяч однолетних цветов, более тысячи деревьев, свыше 13 тысяч кустарников, 400 штук многолетников и 25 тысяч крокусов.

Новые деревья и кустарники появятся на основных магистральных улицах и видовых точках.

ИСТОЧНИК KP.RU