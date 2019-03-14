2019-03-14T17:19:29+03:00
Общество

В Туле потушили "липовый" пожар в 26-этажном здании

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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14 марта в городе Туле прошли пожарно-тактические учения по теме: «Тушение условного пожара и проведение аварийно-спасательных работ в высотном жилом доме».

26-этажное здание по адресу проспект Ленина, д.112, задействованное в тренировке, построено в 2011 году. Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией. Для эвакуации людей при пожаре предусматриваются эвакуационные коридоры, отгороженные от сопутствующих помещений противопожарными стенами и оборудованные вытяжной или приточной противодымной вентиляцией. К зданию обеспечен круговой проезд шириной не менее 8 метров.

По замыслу учений по причине неосторожного обращения с огнем произошло загорание на 24-ом жилом этаже, возникла угроза отрезания путей эвакуации для жильцов.

После поступления сообщения о пожаре к месту возникновения условного загорания незамедлительно были направлены силы и средства ближайших пожарно-спасательных подразделений по повышенному номеру вызова. К моменту прибытия первых пожарных расчетов квартира на верхних этажах многоэтажного здания горела открытым огнем. Ситуация осложнялась тем, что жильцы вышерасположенных этажей оказались полностью отрезанными от путей эвакуации.

Огнеборцы приступили к эвакуации жильцов и ликвидации условного очага возгорания. Первыми в «горящее» здание вошли специалисты газодымозащитной службы, им было необходимо в максимально короткие сроки произвести проверку всех этажей на наличие пострадавших и оценить масштаб возгорания.

Одновременно с целью защиты вышерасположенных этажей от огня была налажена подача воды из пожарного ствола, а также подготовлена к работе автолестница для спасения людей. Жильцов из «горящего» здания эвакуировали в установленные сроки; пожар был полностью ликвидирован.

К тренировке от Главного управления МЧС России по Тульской области привлекались 34 человека личного состава и 9 единиц техники, а также подразделения полиции, службы скорой медицинской помощи, водоканала и электросети.

Подводя итоги, руководитель учений - начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области» подполковник внутренней службы Владимир Сидоров отметил хорошую подготовку сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий пожара в высотном здании, и подчеркнул важность проводимых учений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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