Туляк пойдет под суд за кражу золотого браслета, продуктов и бытовой химии

СЕГОДНЯ 16:58 2019-03-14T16:58:35+03:00

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И.о. прокурора Пролетарского района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. 32-летнего мужчину обвиняют в кражах и покушении на грабеж.

Туляк украл у матери золотой браслет стоимостью 35 444 рублей. Мужчина забрал его с полки серванта и скрылся. Через 2 недели он нагрянул в супермаркет. Со стеллажей он похитил продукты на общую сумму 5 727 рублей.

В этот же день в другом гипермаркете мужчина сложил в свой пакет продукты, бытовую химию на общую сумму 4 704 рублей. Не оплатив товар, он прошел мимо кассовой зоны. Однако скрыться ему помешал сотрудник магазина.

В ходе расследования уголовного дела имущественный ущерб частично возмещен путем изъятия похищенного.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU