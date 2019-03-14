Туляк пойдет под суд за кражу золотого браслета, продуктов и бытовой химии
И.о. прокурора Пролетарского района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. 32-летнего мужчину обвиняют в кражах и покушении на грабеж.
Туляк украл у матери золотой браслет стоимостью 35 444 рублей. Мужчина забрал его с полки серванта и скрылся. Через 2 недели он нагрянул в супермаркет. Со стеллажей он похитил продукты на общую сумму 5 727 рублей.
В этот же день в другом гипермаркете мужчина сложил в свой пакет продукты, бытовую химию на общую сумму 4 704 рублей. Не оплатив товар, он прошел мимо кассовой зоны. Однако скрыться ему помешал сотрудник магазина.
В ходе расследования уголовного дела имущественный ущерб частично возмещен путем изъятия похищенного.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU