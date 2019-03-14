2019-03-14T16:24:14+03:00
Происшествия

Кассир букмекерской конторы в Узловой поймана за незаконную организацию игорного бизнеса

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд
Виктория ЯКУШИНА
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В СУ СКР по Тульской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летней женщины. Она обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны.

Как выяснилось, обвиняемая, будучи кассиром в пункте приема ставок букмекерской конторы в Узловой, приобрела порядка 12 USB флешек с установленным на них программным обеспечением. Оно предусматривало определение выигрыша с использованием генератора псевдослучайных чисел, с возможностью получения результата события, на которое сделана ставка, до наступления события.

Женщина установила это программное обеспечение на компьютерное оборудование в букмекерской конторе. Таким образом она создала 12 единых программно-аппаратных комплексов, функционально соответствующих признакам игрового автомата.

В результате женщина успела получить доход в 35 600 рублей.

13 декабря 2017 года ее поймали сотрудники полиции.

- Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемой в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается в полном объеме, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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