2019-03-14T16:24:02+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области задолжала по алиментам почти 900 тысяч рублей

Суд назначил женщине 7 месяцев исправительных работ
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Cуд вынес обвинительный приговор в отношении 39-летней жительницы Дубенского района. Она признана виновной в неуплате средств на содержание несовершеннолетних детей.

В 2015 году женщина была лишена родительских прав в отношении 3 детей. В качестве алиментов она должна была выплачивать половину всех видов заработка.

За невыплату алиментов жительница Дубенского района привлекалась к административной ответственности.

Однако алименты на содержание детей не выплачивала. Общая сумма задолженности составила 891 440 рублей.

Суд назначил женщине 7 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15% из заработка осужденной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Городские улицы Тулы убирают 125 человек и более 70 единиц техники
В Тульской области женщина получила срок за публичное оскорбление полицейского
В Туле пройдут семинары «Стратегические сессии»
15 марта в Туле запретят остановку транспорта по ряду адресов
Из-за матча "Арсенал" - "Енисей" в Туле ограничат продажу алкоголя
17 марта телемост объединит Тулу и Керчь
В Тульской области предприниматель пойдет под суд за махинации с землей
В 2019 году в Туле высадят 25 тысяч крокусов
В Туле потушили "липовый" пожар в 26-этажном здании
Туляк пойдет под суд за кражу золотого браслета, продуктов и бытовой химии
Кассир букмекерской конторы в Узловой поймана за незаконную организацию игорного бизнеса
В Туле состоялась конференция «ЖКХ сегодня»
На кладбищах Тулы проводится уборка территорий
Полноценный цикл раздельного сбора мусора в Тульской области будет налажен с 2020 года
В 2019 году в Тульской области планируют закупить медицинское оборудование для 10 детских поликлиник
На улице Пирогова продолжается снос бесхозяйных построек
В Тульской области 72-летняя пенсионерка помогла полицейским поймать вора
Банк УРАЛСИБ запустил мобильный платежный сервис Samsung Pay для карт «Мир»
Семь человек тушили горящий гараж в поселке Горбачево
Из пожара в доме на 4-ом Бытовом проезде в Туле спасли человека
В Тульской области таксист похитил деньги с карты забывчивой пассажирки
В Туле отремонтируют дороги по гарантии
Из-за проведения легкоатлетического забега в Туле ограничат движение
На Пасху в Туле будут работать дополнительные автобусы