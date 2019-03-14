Жительница Тульской области задолжала по алиментам почти 900 тысяч рублей
Cуд вынес обвинительный приговор в отношении 39-летней жительницы Дубенского района. Она признана виновной в неуплате средств на содержание несовершеннолетних детей.
В 2015 году женщина была лишена родительских прав в отношении 3 детей. В качестве алиментов она должна была выплачивать половину всех видов заработка.
За невыплату алиментов жительница Дубенского района привлекалась к административной ответственности.
Однако алименты на содержание детей не выплачивала. Общая сумма задолженности составила 891 440 рублей.
Суд назначил женщине 7 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15% из заработка осужденной.
ИСТОЧНИК KP.RU