Жительница Тульской области задолжала по алиментам почти 900 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:24 2019-03-14T16:24:02+03:00

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Cуд вынес обвинительный приговор в отношении 39-летней жительницы Дубенского района. Она признана виновной в неуплате средств на содержание несовершеннолетних детей.

В 2015 году женщина была лишена родительских прав в отношении 3 детей. В качестве алиментов она должна была выплачивать половину всех видов заработка.

За невыплату алиментов жительница Дубенского района привлекалась к административной ответственности.

Однако алименты на содержание детей не выплачивала. Общая сумма задолженности составила 891 440 рублей.

Суд назначил женщине 7 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15% из заработка осужденной.

ИСТОЧНИК KP.RU