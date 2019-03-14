В Туле состоялась конференция «ЖКХ сегодня»

В ходе торжественной части конференции отличившимся работникам ЖКХ вручили региональные награды.

На круглых столах участники обсуждали вопросы развития жилищно-коммунального комплекса, управления многоквартирными домами, формирования городской среды.

14 марта 2019 году, в Доме Дворянского собрания прошла региональная конференция «ЖКХ сегодня», посвященная Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: Правительство ТО

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-14T15:39:37+03:00

Подпишитесь на новости:

Подпишитесь на новости: