В Туле состоялась конференция «ЖКХ сегодня»
Отличившимся работникам ЖКХ вручили региональные награды
Фото: Правительство ТО
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14 марта 2019 году, в Доме Дворянского собрания прошла региональная конференция «ЖКХ сегодня», посвященная Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
На круглых столах участники обсуждали вопросы развития жилищно-коммунального комплекса, управления многоквартирными домами, формирования городской среды.
В ходе торжественной части конференции отличившимся работникам ЖКХ вручили региональные награды.
ИСТОЧНИК KP.RU