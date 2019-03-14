2019-03-14T15:21:08+03:00
Общество

На кладбищах Тулы проводится уборка территорий

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Сегодня, 14 марта, работы по уборке в Туле ведутся на кладбище № 1, Всехсвятском и в д. Судаково.

На кладбище №1 производится уборка и вывоз снега. На объекте работают 10 человек и три единицы техники: трактор МТЗ, КамАЗ, трактор с прицепом. На Всехсвятском кладбище производится удаление аварийных деревьев. В работе задействованы пять человек.

На кладбище в д. Судаково ведется уборка снега, работает погрузчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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