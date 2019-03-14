Полноценный цикл раздельного сбора мусора в Тульской области будет налажен с 2020 года
14 марта министерство природных ресурсов и экологии Тульской области подписало с региональными операторами по обращению с ТКО соглашение о строительстве в регионе:
- производственно-технических комплексов в Большой Туле (2019-2020 г.) и Дубенском районе (2020 г.);
- мусоросортировочных комплексов в Ефремове и Плавском районе (оба в 2019 г.);
- мусороперегрузочных станций в Киреевском и Щекинском районах (оба в 2020 г.).
Общий объем инвестирования в проекты составляет порядка 5,5 млрд рублей.
По мнению министерства, появление современных объектов по обращению с отходами позволит к 2021 обрабатывать весь объем мусора, производимый жителями области. 30% ТКО будет идти на переработку.
Полноценный цикл раздельного сбора мусора будет налажен в регионе с 2020 года. Кроме того, будут ликвидированы все несанкционированные свалки, включая выявленные органами местного самоуправления. К 2021 году будут закрыты существующие полигоны в Алексине, Большой Туле, Новомосковке и Куркинском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU