В 2019 году в Тульской области планируют закупить медицинское оборудование для 10 детских поликлиник

СЕГОДНЯ 14:27 2019-03-14T14:28:35+03:00

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Укреплении материально-технической базы детских поликлиник в регионе в рамках национального проекта «Здравоохранение» обсудили на заседании правительства Тульской области. Финансирование программы с 2018 по 2020 годы составляет более 350 млн рублей.

Так, в 2019 году в Тульской области планируется закупить медицинское оборудование для 10 детских поликлиник девяти государственных учреждений здравоохранения: Ленинской районной больницы, Суворовской ЦРБ, Ефремовской районной больницы, Веневской ЦРБ, Ясногорской ЦРБ, Донской городской больницы №1, Городской больницы №3 г. Тулы, Детской инфекционной больницы №2 г. Тулы, Тульской городской клинической больницы СМП им. Д.Я. Ваныкина.

Кроме того, в этом году отремонтируют пять поликлиник в Туле, Щекино, Суворове, Новомосковске и Узловой.

ИСТОЧНИК KP.RU