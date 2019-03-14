В Тульской области 72-летняя пенсионерка помогла полицейским поймать вора

СЕГОДНЯ 12:54 2019-03-14T12:54:06+03:00

В ОП «Куркинское» возбуждено и расследуется уголовное дело

Изменить размер текста: A A

В Куркино сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из жилища.

Как выяснилось, похититель случайно увидел местного жителя, выходящего из дома и не закрывшего входную дверь на ключ. Злоумышленник свободно вошел в дом, убедился, что в помещении больше никого нет, и забрал вещи, лежавшие на виду: мобильный телефон и мелкую бытовую технику. Ущерб составил 5 000 рублей.

Но вот уйти с места преступления незамеченным не удалось. Покидавшего жилище злоумышленника увидела 72-летняя пенсионерка.

Женщина, поняв, что совершена кража, сразу же позвонила в полицию и сообщила о приметах похитителя. В кратчайшие сроки его удалось поймать.

31-летний безработный ранее судимый местный житель признался в содеянном. Похищенное у него изъяли.

В ОП «Куркинское» возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU