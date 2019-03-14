В Тульской области 72-летняя пенсионерка помогла полицейским поймать вора
В Куркино сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из жилища.
Как выяснилось, похититель случайно увидел местного жителя, выходящего из дома и не закрывшего входную дверь на ключ. Злоумышленник свободно вошел в дом, убедился, что в помещении больше никого нет, и забрал вещи, лежавшие на виду: мобильный телефон и мелкую бытовую технику. Ущерб составил 5 000 рублей.
Но вот уйти с места преступления незамеченным не удалось. Покидавшего жилище злоумышленника увидела 72-летняя пенсионерка.
Женщина, поняв, что совершена кража, сразу же позвонила в полицию и сообщила о приметах похитителя. В кратчайшие сроки его удалось поймать.
31-летний безработный ранее судимый местный житель признался в содеянном. Похищенное у него изъяли.
В ОП «Куркинское» возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU