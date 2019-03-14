Семь человек тушили горящий гараж в поселке Горбачево
Причина пожара в Тульской области выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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14 марта 2019 года, в 10:54 в службу спасения сообщили о пожаре в гараже, расположенном по адресу: Тульская область, Плавский район, поселок Горбачево, улица Центральная.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-24 и ПЧ-15.
Пламя удалось погасить за 4 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, гараж выгорел внутри.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU