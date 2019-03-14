Из пожара в доме на 4-ом Бытовом проезде в Туле спасли человека
Причина пожара в Туле устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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14 марта 2019 года, в 08:10 на 4-ом Бытовом проезде в Туле произошел пожар в доме.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-6, ПСЧ-3 и СПСЧ. Вместе они погасили пламя за 8 минут.
Пострадавших нет. При помощи специальных устройств спасатели вывел из горящего дома одного человека.
В результате происшествия прогорело потолочное перекрытие, обгорела обрешетка кровли.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 15 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU