2019-03-14T12:13:44+03:00
Происшествия

В Тульской области таксист похитил деньги с карты забывчивой пассажирки

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицией в Новомосковске устанавливаются обстоятельства кражи с банковской карты.

Как предполагают сотрудники отдела МВД, потерпевшая, 37-летняя жительница города, оставила карточку в такси и не заметила пропажи. Только спустя некоторое время она узнала о списании со своего счета 3 700 рублей.

Поняв, что банковская карта утеряна и ей пользуется злоумышленник, жительница Новомосковска обратилась в полицию.

Оказалось, что карту прикарманил 32-летний водитель такси.

В отделе МВД России по Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24