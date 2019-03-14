В Тульской области таксист похитил деньги с карты забывчивой пассажирки
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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Полицией в Новомосковске устанавливаются обстоятельства кражи с банковской карты.
Как предполагают сотрудники отдела МВД, потерпевшая, 37-летняя жительница города, оставила карточку в такси и не заметила пропажи. Только спустя некоторое время она узнала о списании со своего счета 3 700 рублей.
Поняв, что банковская карта утеряна и ей пользуется злоумышленник, жительница Новомосковска обратилась в полицию.
Оказалось, что карту прикарманил 32-летний водитель такси.
В отделе МВД России по Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU