В Тульской области таксист похитил деньги с карты забывчивой пассажирки

СЕГОДНЯ 12:12 2019-03-14T12:13:44+03:00

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Полицией в Новомосковске устанавливаются обстоятельства кражи с банковской карты.

Как предполагают сотрудники отдела МВД, потерпевшая, 37-летняя жительница города, оставила карточку в такси и не заметила пропажи. Только спустя некоторое время она узнала о списании со своего счета 3 700 рублей.

Поняв, что банковская карта утеряна и ей пользуется злоумышленник, жительница Новомосковска обратилась в полицию.

Оказалось, что карту прикарманил 32-летний водитель такси.

В отделе МВД России по Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU