В Туле отремонтируют дороги по гарантии

СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-14T12:01:12+03:00

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Сегодня, 14 марта, в администрации Тулы прошло совещание с представителями подрядных организаций, выполнившим текущий ремонт дорог в городе за последние пять лет.

Основные замечания у администрации города по тем дорогам, где выполнен текущий ремонт более пяти лет назад, и гарантия по контракту уже истекла. Однако, в плановом порядке проверяются и те участки, которые находятся на гарантийном обслуживании.

Отметим, что всего в настоящее время на гарантийном обслуживании в городе находится 440 участков дорог у 12 подрядчиков – ООО «Штрабаг дорожное строительство», ООО СК «Аспект», ЗАО «Эйдос», ООО «КС-Строй», ООО СУ «Спецстрой» и др.

Все подрядные организации уведомляются о проведении комиссионного обследования. При выявлении недостатков составляется акт, где указывается срок устранения. В случае, если нарушения не устранены, управление по транспорту и дорожному хозяйству вправе выполнить ремонт силами сторонних организаций, а затраты на работы взыскать через суд.

На данный момент уже обследовано 28 улиц, дефекты обнаружены на 21 улице. Площадь разрушенного покрытия – около 250 кв.м.

Заместитель главы администрации города – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин поручил подготовить отчет по результатам объездов до 10 апреля с указанием сроков выполнения работ по гарантийному ремонту. Также поручено при мониторинге состояния дорожного полотна уделить внимание дорожным люкам.

ИСТОЧНИК KP.RU