2019-03-14T11:50:09+03:00
Общество

Из-за проведения легкоатлетического забега в Туле ограничат движение

Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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17 марта 2019 года в Туле будут введены следующие ограничения:

- с 00:00 до 12:30 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Никитской на участке от набережной реки Упы до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка и в Садовом переулке;

- c 10:30 до 12:30 запрещено движение всех видов транспортных средств по ул. Никитской на участке от набережной реки Упы до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка и в Садовом переулке.

Ограничение связано с проведением легкоатлетического забега «Мы вместе!», посвященного Дню воссоединению Крыма с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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