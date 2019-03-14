Из-за проведения легкоатлетического забега в Туле ограничат движение
17 марта 2019 года в Туле будут введены следующие ограничения:
- с 00:00 до 12:30 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Никитской на участке от набережной реки Упы до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка и в Садовом переулке;
- c 10:30 до 12:30 запрещено движение всех видов транспортных средств по ул. Никитской на участке от набережной реки Упы до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка и в Садовом переулке.
Ограничение связано с проведением легкоатлетического забега «Мы вместе!», посвященного Дню воссоединению Крыма с Россией.
ИСТОЧНИК KP.RU