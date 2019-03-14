На Пасху в Туле будут работать дополнительные автобусы

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-14T11:32:24+03:00

Также будет ограничено движение транспорта по Новомосковскому шоссе

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13 марта в администрации города Тулы прошло совещание по вопросам организации транспортного обслуживания населения в день празднования Пасхи и дни планируемых массовых пассажиропотоков в период празднования религиозных праздников, предшествующих и последующих дню Пасхи.

В ходе совещания обсудили вопросы упорядочения расположения мест торговли у центральных входов кладбища в день празднования Пасхи для беспрепятственной работы городского пассажирского транспорта, организации перевозок в период празднования религиозных праздников в необходимых объемах.

По итогам совещания было принято решение о привлечении дополнительных единиц техники на маршруты, осуществляющие перевозки до кладбища в день празднования Пасхи и в дни религиозных праздников – Вербное Воскресение, Радоница.

Также будут введены ограничения движения на Пасху для всех видов транспорта, кроме городского общественного транспорта и спецтехники по Новомосковскому шоссе.

О вводимых ограничениях и организации движения маршрутов до кладбища население будет своевременно информировано.

ИСТОЧНИК KP.RU