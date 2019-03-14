30-летний житель Тульской области отнял у пенсионера сумку с продуктами
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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Сотрудники полиции в Северо-Задонске задержали подозреваемого в грабеже.
Как выяснилось, злоумышленник на одной из улиц города выхватил у 77-летнего мужчины сумку с продуктами питания и деньгами. Ущерб составил 730 рублей.
Полицейские установили причастного к грабежу. Им оказался 30-летний безработный ранее судимый местный житель, проживающий поблизости от места происшествия.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Стражи порядка выясняют все детали незаконной деятельности подозреваемого.
ИСТОЧНИК KP.RU