2019-03-14T11:11:29+03:00
Происшествия

30-летний житель Тульской области отнял у пенсионера сумку с продуктами

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудники полиции в Северо-Задонске задержали подозреваемого в грабеже.

Как выяснилось, злоумышленник на одной из улиц города выхватил у 77-летнего мужчины сумку с продуктами питания и деньгами. Ущерб составил 730 рублей.

Полицейские установили причастного к грабежу. Им оказался 30-летний безработный ранее судимый местный житель, проживающий поблизости от места происшествия.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Стражи порядка выясняют все детали незаконной деятельности подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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