2019-03-14T11:08:38+03:00
Происшествия

Житель Тульской области до смерти забил незнакомца из-за отказа с ним выпить

Нападавший не менее 15 раз ударил мужчину ногой по голове, грудной клетке и плечу.
Виктория ЯКУШИНА
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Ранее мы сообщали, что 35-летний житель Тульской области признан судом виновным в смерти незнакомца.

Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, инцидент в сентябре 2018 года. Пьяный осужденный, около дома № 6 по улице Заводская в Узловой, встретил незнакомца и пристал к нему с просьбой выпить. Тот ответил отказом. Мужчина же не сдался и попросил у обвиняемого денег на спиртное. Тот снова отказался, и тогда между мужчинами возникла ссора.

Незнакомец оскорбил осужденного, и последний ударил мужчину по голове. Когда тот упал на землю, нападавший не менее 15 раз ударил его ногой по голове, грудной клетке и плечу.

Смерть потерпевшего наступила в медицинском учреждении 8 октября 2018 года от полученных телесных повреждений.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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