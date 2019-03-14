Пьяная поножовщина: жительница Тульской области обвиняется в убийстве сожителя

СЕГОДНЯ 10:58 2019-03-14T10:58:27+03:00

В настоящее время обвиняемая заключена под стражу

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В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 51-летней женщины. Она обвиняется в убийстве.

Как выяснилось, днем 9 марта 2019 года пьяные женщина и ее сожитель находились в одной из квартир дома № 7 по улице Мелихова в Кимовске.

Между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемая схватила кухонный нож и несколько раз ударила им мужчину в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений сожитель умер на месте.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли предметы, имеющие доказательственное значение по делу. Также был проведен осмотр тела потерпевшего, назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти потерпевшего. Кроме того, был проведен допрос свидетелей.

В настоящее время обвиняемая заключена под стражу.

Производство следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU