СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-14T10:53:12+03:00

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С 11 по 15 марта 2019 года, в Тульской области проходит Всероссийская донорская акция «День донорского совершеннолетия». В ходе мероприятия молодые люди, достигшие 18-летнего возраста, смогут присоединиться к донорскому движению.

При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией (либо свидетельство о временной регистрации) в том регионе, где сдается кровь.

Накануне и в день сдачи крови необходимо соблюдать режим питания, не употреблять вредную и тяжелую пищу. Также за час до сдачи крови следует воздержаться от курения.

Акция проходит в Туле, Новомосковске и Ефремове.

Сдать кровь можно:

· в Туле: ул. Ф. Энгельса, д. 56 тел. для справок (487-2) 36-72-89, прием с 8.00 до 12.30 ул. Майская, д. 3 тел. для справок (487-2) 48-21-37, 48-59-85, прием доноров: понедельник - среда с 8:00 до 12:00; четверг, пятница - с 8:00 до 11:20

· в Новомосковске (ул. Чапаева, д. 12А тел. для справок (487-62) 6-28-67, прием доноров: понедельник, среда, пятница - с 8.00 до 10.30; вторник, четверг - с 8:00 до 12:30)

· в Ефремове (ул. Дружбы, д. 9Б (тел. для справок (487-41) 5-56-10, прием доноров: понедельник, вторник, четверг - с 8.00 до 12.30; среда и пятница — с 8:00 до 10:30).

ИСТОЧНИК KP.RU