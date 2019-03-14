С начала 2019 года в Тульской области развелись почти 1000 пар
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Согласно статистике, в первые месяцы 2019 года в Тульской области скрепили свой союз узами брака 993 пары. Однако, почти столько же развелись: за указанный период решили разбежаться 953 пары.
Отметим, что по итогам 2018 года Тульская область находится примерно в середине рейтинга ЦФО по количеству разводов.
Принято за правило, что чаще всего браки заключаются в летние месяцы, а также в сентябре. Разводов же больше всего регистрируется в январе.
ИСТОЧНИК KP.RU