С начала 2019 года в Тульской области развелись почти 1000 пар

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-14T10:39:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласно статистике, в первые месяцы 2019 года в Тульской области скрепили свой союз узами брака 993 пары. Однако, почти столько же развелись: за указанный период решили разбежаться 953 пары.

Отметим, что по итогам 2018 года Тульская область находится примерно в середине рейтинга ЦФО по количеству разводов.

Принято за правило, что чаще всего браки заключаются в летние месяцы, а также в сентябре. Разводов же больше всего регистрируется в январе.

ИСТОЧНИК KP.RU