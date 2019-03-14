2019-03-14T10:29:50+03:00
Спорт

Туляки завоевали шесть медалей на Всероссийских соревнований по легкой атлетике

Виктория ЯКУШИНА
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Фот: atletika71.ruФот: atletika71.ru
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В первый день XXlll Всероссийских соревнований по легкой атлетике "Шиповка юных" Первый салют Победы", проходящих в орловском легкоатлетическом манеже" Олимп ", тульская команда завоевала шесть медалей.

В возрастной группе 2008-09 г.р. Диана Мишина выиграла прыжки в длину с результатом 4м 42см.

Елисеев Владимир - первый в беге на 60м - 8,88 сек.

Среди юношей 2006-07 г.р весь пьедестал почета в прыжках в длину заняли туляки Сергей Нагорных (5м18см), Евгений Глебов (5м15см), Виталий Виноградов (5м05см).

В эстафетном беге 4x200м среди девушек 2006-07 г.р. сборная команда МБУ СШОР стала победителем с результатом 1.55,79сек.

В беге на 60м в шаге от пьедестала, заняв четвертые места, остановились Виктория Журина (8.31сек) и Сергей Нагорных (8,10сек).

Пятое место у Дарьи Буравцовой (8,52сек).

ИСТОЧНИК KP.RU

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