Суд обязал администрацию Донского восстановить уличное освещение на остановках
В январе 2019 года прокуратура Донского совместно с представителями Управления жилищно-хозяйственного комплекса администрации МО была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения на территории города.
В ходе проверки выяснилось, что на остановках общественного транспорта неисправны светильники.
По мнению прокуратуры, недостаточное освещение улиц способствует росту преступности в городе, в том числе, в общественных местах. Отсутствие надлежащего освещения на улицах представляет опасность для жизни и здоровья пешеходов и водителей, что нарушает права граждан на безопасные условия движения по дорогам, гарантированного государством.
Таким образом, по факту проведенной проверки, прокуратура направила в суд четыре административных исковых заявления к администрации муниципального образования города Донской об исполнении обязанности по восстановлению уличного освещения.
Требования были удовлетворены судом в полном объеме.
Решения пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законом порядке, сообщает Управление Судебного департамента в Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU