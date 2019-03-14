Суд обязал администрацию Донского восстановить уличное освещение на остановках

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-14T10:25:17+03:00

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В январе 2019 года прокуратура Донского совместно с представителями Управления жилищно-хозяйственного комплекса администрации МО была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения на территории города.

В ходе проверки выяснилось, что на остановках общественного транспорта неисправны светильники.

По мнению прокуратуры, недостаточное освещение улиц способствует росту преступности в городе, в том числе, в общественных местах. Отсутствие надлежащего освещения на улицах представляет опасность для жизни и здоровья пешеходов и водителей, что нарушает права граждан на безопасные условия движения по дорогам, гарантированного государством.

Таким образом, по факту проведенной проверки, прокуратура направила в суд четыре административных исковых заявления к администрации муниципального образования города Донской об исполнении обязанности по восстановлению уличного освещения.

Требования были удовлетворены судом в полном объеме.

Решения пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законом порядке, сообщает Управление Судебного департамента в Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU