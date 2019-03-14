Туляков приглашают на «Джаз по-русски»

СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-14T09:33:46+03:00

Свежие импровизации и джазовые стандарты, смелые обработки известных композиторов доставят удовольствие ценителям джаза и не только

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29 марта 2019 года, в зале Театрально-концертного центра «Эрмитаж» (Likёrka Loft, Пр.Ленина 85, кор.1, 2 этаж) состоится весенний концерт «Джаз по-русски» группы «Билет на М.А.Р.С.».

Музыканты подготовили особенную джазовую программу, в которую вошли как уже полюбившиеся зрителям произведения, так и новые, ранее не исполнявшиеся группой. Композиции российских и советских авторов порадуют не только тех, кто любит джаз всей душой, но и тех, кто решил впервые познакомиться с этим видом музыкального искусства.

Свежие импровизации и джазовые стандарты, смелые обработки известных композиторов доставят удовольствие ценителям джаза и не только.

Начало концерта - в 19:00.

Справки и бронирование по телефону: 71-67-68.

ИСТОЧНИК KP.RU