2019-03-14T09:33:46+03:00
Общество

Туляков приглашают на «Джаз по-русски»

Свежие импровизации и джазовые стандарты, смелые обработки известных композиторов доставят удовольствие ценителям джаза и не только
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

29 марта 2019 года, в зале Театрально-концертного центра «Эрмитаж» (Likёrka Loft, Пр.Ленина 85, кор.1, 2 этаж) состоится весенний концерт «Джаз по-русски» группы «Билет на М.А.Р.С.».

Музыканты подготовили особенную джазовую программу, в которую вошли как уже полюбившиеся зрителям произведения, так и новые, ранее не исполнявшиеся группой. Композиции российских и советских авторов порадуют не только тех, кто любит джаз всей душой, но и тех, кто решил впервые познакомиться с этим видом музыкального искусства.

Свежие импровизации и джазовые стандарты, смелые обработки известных композиторов доставят удовольствие ценителям джаза и не только.

Начало концерта - в 19:00.

Справки и бронирование по телефону: 71-67-68.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяная поножовщина: жительница Тульской области обвиняется в убийстве сожителя
В Тульской области проходит Всероссийская донорская акция
С начала 2019 года в Тульской области развелись почти 1000 пар
Туляки завоевали шесть медалей на Всероссийских соревнований по легкой атлетике
Суд обязал администрацию Донского восстановить уличное освещение на остановках
Приложение Wink «Ростелекома» туляки установили 40 тысяч раз
Житель Тульской области до смерти забил прохожего ногой
В Туле снова зажгутся «Хрустальные звездочки»
Пожар в квартире на ул. Бондаренко тушили 20 человек
В поселке Косая Гора заменят ветхие коммуникации
Где 14 марта в Туле отключат воду
Тульская область заняла второе место по реализации программы «Формирование современной городской среды» по итогам 2018 года
Провал на ул. Первомайской: асфальтовое покрытие восстановят в ближайшее время
На Хворостухина в Туле планируют восстановить тротуар, поврежденный из-за коммунальной аварии
По просьбе туляков на улице Николая Руднева удалят два старых тополя
В Тульской области НКО могут получить грантовую поддержку