Житель Тульской области до смерти забил прохожего ногой
Житель Узловского района Тульской области осужден за причинение смерти прохожему.
Как сообщили в прокуратуре региона, в ночь с 9 на 10 сентября 2018 года мужчина, будучи пьяным, находился неподалеку от общежития по улице Заводская в Узловой. Там он встретил незнакомца и повздорил с ним.
В ходе конфликта пьяный ударил потерпевшего по голове, отчего тот упал. На этом нападавший не остановился. Он не менее 15 раз ударил лежащего мужчина ногой по голове, груди и левому плечу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался 8 октября 2018 года в больнице.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Также суд удовлетворил гражданский иск Узловского межрайонного прокурора в пользу ГУЗ «Узловская районная больница». С осужденного будут взысканы 38 122 рублей в счет возмещения ущерба за лечение потерпевшего.
Приговор пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU