Житель Тульской области до смерти забил прохожего ногой

СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-14T09:29:57+03:00

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Житель Узловского района Тульской области осужден за причинение смерти прохожему.

Как сообщили в прокуратуре региона, в ночь с 9 на 10 сентября 2018 года мужчина, будучи пьяным, находился неподалеку от общежития по улице Заводская в Узловой. Там он встретил незнакомца и повздорил с ним.

В ходе конфликта пьяный ударил потерпевшего по голове, отчего тот упал. На этом нападавший не остановился. Он не менее 15 раз ударил лежащего мужчина ногой по голове, груди и левому плечу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался 8 октября 2018 года в больнице.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск Узловского межрайонного прокурора в пользу ГУЗ «Узловская районная больница». С осужденного будут взысканы 38 122 рублей в счет возмещения ущерба за лечение потерпевшего.

Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU