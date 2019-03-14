2019-03-14T09:14:46+03:00
Общество

В Туле снова зажгутся «Хрустальные звездочки»

Все желающие приглашаются на яркий праздник детского творчества
Виктория ЯКУШИНА
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22 марта 2019 года, в 12:00 в здании ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи» (г. Тула, ул. Демонстрации, д. 134) состоится гала-концерт регионального этапа Всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки 2019». Вход свободный.

Основная задача конкурса – выявление одаренных детей, создание условий для реализации их творческого потенциала, содействие повышению общего культурного уровня одаренных детей и подростков, поддержка культурных традиций и привитие интереса к различным жанрам искусства, а также поддержка семей, в которых уделяется внимание развитию творческих способностей детей.

Региональный этап конкурса проводится среди детей государственных служащих и работников УФССП по Тульской области, детей сотрудников правоохранительных и иных госуорганов Тульской области.

Участники конкурса распределяются по двум возрастным группам: 1-я возрастная группа (от 7 до 12 лет) и 2-я возрастная группа (от 13 до 17 лет включительно). Ребята проявят свои творческие способности в 3-х номинациях: вокал, хореография, и исполнительское мастерство.

По результатам гала-концерта будут определены участники II этапа Всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки 2019», который пройдет в г. Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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