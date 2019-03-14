Пожар в квартире на ул. Бондаренко тушили 20 человек

СЕГОДНЯ 09:08 2019-03-14T09:09:40+03:00

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14 марта в Туле на ул. Бондаренко загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:44.

На место происшествия незамедлительно выехали 4 пожарных расчета и 2 автолестницы для работ на верхних этажах здания.

По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 17 минут.

Звенья газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств спасли 2 человек.

В результате происшествия сгорела мебель, закоптились стены по всей площади квартиры.

Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек и 6 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU