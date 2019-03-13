В поселке Косая Гора заменят ветхие коммуникации

СЕГОДНЯ 17:56 2019-03-13T17:56:54+03:00

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13 марта Евгений Авилов обсудил с руководством Привокзального округа вопросы жизнеобеспечения. В частности, поднимался вопрос по перекладке ветхого водовода на ул. Кудрявцевской и Железнодорожной в п. Косая Гора.

На указанных улицах происходят частые порывы. Необходимо заменить 500 метров водовода диаметром 80 мм. Ранее водовод числился бесхозным, сейчас он оформлен в муниципальную собственность. Евгений Авилов поручил активизировать работу по замене ветхих коммуникаций в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU