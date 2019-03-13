2019-03-13T17:55:02+03:00
Общество

Где 14 марта в Туле отключат воду

Виктория ЯКУШИНА
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14 марта 2019 года, с 9:30 до окончания работ в Туле будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул. Жаворонкова д.1,

- ул. Первомайская д.д. 1, 3, 2, 4,

- пр. Ленина д.д. 87 к1, к2, 85 к1, к4, к6,

- ул. М. Тореза д.д. 11, 11а, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 2, 1, 3, 7, 9, 9а, 7а, 5, 5а, 5к1, 5к4,

- пр. Тимирязева д.д. 4, 6, 8 (котельная), 11, 13(котельная ДОСААФ), 1, 3, 5, 7,

- ул. Тимирязева д.д. 70, 97, 97а, 97а к2, 99, 99а, 99б, 101а, 101б,

- ул. Михеева д.д. 16/93, 14, 12, 10.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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