2019-03-13T17:29:40+03:00
Общество

Тульская область заняла второе место по реализации программы «Формирование современной городской среды» по итогам 2018 года

Виктория ЯКУШИНА
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Тульская область заняла второе место по реализации программы «Формирование современной городской среды» по итогам 2018 года.

Такие исследования проводило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

На сайте администрации города Тулы имеется перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2019 году.

Дизайн-проекты утверждены, локально-сметные расчеты проверены, проведение работ пройдет в строительный сезон с мая по август. Кроме того, работы по благоустройству коснутся общественных пространств города – Кировского сквера (в 2019 году будет первый этап благоустройства) и площадь перед Главпочтамтом.

Их торжественное открытие запланировано ко Дню города.

Муниципальный адресный перечень дворовых территорий:

Советский территориальный округ:

- пр. Ленина, д. 84а;

- ул. Белкина, д. 1в;

- ул. Белкина, д. 25, 27;

- ул. Белкина, д. 29б;

- ул. Бр. Жабровых, д. 8;

- ул. Вересаева, д. 6;

- ул. Гоголевская, д. 84а;

- ул. Демонстрации, д. 1;

- ул. Демонстрации, д. 2;

- ул. Л. Толстого, д. 93;

- ул. Л. Толстого, д. 105;

- ул. Л. Толстого, д. 117;

- ул. Оружейная, д. 32, 34;

- ул. Сойфера, д. 39;

- ул. Халтурина, д. 8.

Центральный территориальный округ:

- пер. Шевченко, д. 13, 15;

- пос. Комсомольский, д. 1, 2;

- пос. Комсомольский, д. 9;

- ул. Дзержинского/ ул. Советская, д. 13, 15-17/73, литер Б;

- ул. Кауля, д. 5, к. 3;

- ул. Кауля, д. 6;

- ул. Клюева, д. 12, 14;

- ул. Клюева, д. 8;

- ул. Рязанская, д. 32, к. 3.

Зареченский территориальный округ:

- пос. Барсуки, ул. Дзержинского, д.9, ул. Ленина, д. 14;

- Промышленный пр-д, д. 8;

- ул. Демидовская, д. 80;

- ул. Курковая, д. 13, 13а;

- ул. Литейная, д. 24а;

- ул. Октябрьская, д. 49;

- ул. Октябрьская, д. 250, к. 1, 2;

- ул. Пузакова, д. 58;

- ул. Пузакова, д. 66;

- ул. Пузакова, д. 74;

- ул. Луначарского, д. 63.

Привокзальный территориальный округ:

- Калужское шоссе, д. 3;

- пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 12, 14;

- пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 18;

- ул. 9 Мая, д. 9;

- ул. 9 Мая, д. 29, к. 1;

- ул. Демонстрации, д. 136;

- ул. Ползунова, д. 21;

- ул. Седова, д. 35а;

- ул. Седова, д. 41.

Пролетарский территориальный округ:

- ул. Баженова, д. 12а/ ул. Кутузова, д. 17а, 21;

- ул. Кирова, д. 169;

- ул. Матросова, д. 27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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