Тульская область заняла второе место по реализации программы «Формирование современной городской среды» по итогам 2018 года
Тульская область заняла второе место по реализации программы «Формирование современной городской среды» по итогам 2018 года.
Такие исследования проводило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
На сайте администрации города Тулы имеется перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2019 году.
Дизайн-проекты утверждены, локально-сметные расчеты проверены, проведение работ пройдет в строительный сезон с мая по август. Кроме того, работы по благоустройству коснутся общественных пространств города – Кировского сквера (в 2019 году будет первый этап благоустройства) и площадь перед Главпочтамтом.
Их торжественное открытие запланировано ко Дню города.
Муниципальный адресный перечень дворовых территорий:
Советский территориальный округ:
- пр. Ленина, д. 84а;
- ул. Белкина, д. 1в;
- ул. Белкина, д. 25, 27;
- ул. Белкина, д. 29б;
- ул. Бр. Жабровых, д. 8;
- ул. Вересаева, д. 6;
- ул. Гоголевская, д. 84а;
- ул. Демонстрации, д. 1;
- ул. Демонстрации, д. 2;
- ул. Л. Толстого, д. 93;
- ул. Л. Толстого, д. 105;
- ул. Л. Толстого, д. 117;
- ул. Оружейная, д. 32, 34;
- ул. Сойфера, д. 39;
- ул. Халтурина, д. 8.
Центральный территориальный округ:
- пер. Шевченко, д. 13, 15;
- пос. Комсомольский, д. 1, 2;
- пос. Комсомольский, д. 9;
- ул. Дзержинского/ ул. Советская, д. 13, 15-17/73, литер Б;
- ул. Кауля, д. 5, к. 3;
- ул. Кауля, д. 6;
- ул. Клюева, д. 12, 14;
- ул. Клюева, д. 8;
- ул. Рязанская, д. 32, к. 3.
Зареченский территориальный округ:
- пос. Барсуки, ул. Дзержинского, д.9, ул. Ленина, д. 14;
- Промышленный пр-д, д. 8;
- ул. Демидовская, д. 80;
- ул. Курковая, д. 13, 13а;
- ул. Литейная, д. 24а;
- ул. Октябрьская, д. 49;
- ул. Октябрьская, д. 250, к. 1, 2;
- ул. Пузакова, д. 58;
- ул. Пузакова, д. 66;
- ул. Пузакова, д. 74;
- ул. Луначарского, д. 63.
Привокзальный территориальный округ:
- Калужское шоссе, д. 3;
- пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 12, 14;
- пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 18;
- ул. 9 Мая, д. 9;
- ул. 9 Мая, д. 29, к. 1;
- ул. Демонстрации, д. 136;
- ул. Ползунова, д. 21;
- ул. Седова, д. 35а;
- ул. Седова, д. 41.
Пролетарский территориальный округ:
- ул. Баженова, д. 12а/ ул. Кутузова, д. 17а, 21;
- ул. Кирова, д. 169;
- ул. Матросова, д. 27.
ИСТОЧНИК KP.RU