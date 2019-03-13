Провал на ул. Первомайской: асфальтовое покрытие восстановят в ближайшее время

СЕГОДНЯ 17:14 2019-03-13T17:15:45+03:00

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13 марта на ул. Первомайской в Туле провалился асфальт на проезжей части. В администрации города сообщили, что на ул. С. Перовской на участке от ул. Первомайской до Л. Толстого проводилась замена ветхого участка сети водовода протяженностью 350 м.

По завершении работ было нарушено благоустройство асфальтового покрытия на ул. Первомайской и Л. Толстого.

Сейчас места провала огорожены. Подрядная организация, выполнявшая работы, проведет полное восстановление в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU