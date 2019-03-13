На Хворостухина в Туле планируют восстановить тротуар, поврежденный из-за коммунальной аварии
Фото: Администрация Тулы
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13 марта 2019 года, на улице Хворостухина в Туле стартовали восстановительные работы.
Здесь планируется привести в порядок тротуар, поврежденный в результате аварийной ситуации на сети водоснабжения с порывом трубы диаметром 500 мм.
Подготовительные мероприятия проводятся представителями компании-подрядчика ООО «Тулаоборонстрой». Завтра, 14 марта 2019 года, работы будут продолжены.
ИСТОЧНИК KP.RU