По просьбе туляков на улице Николая Руднева удалят два старых тополя

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-13T16:27:50+03:00

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Два больших дерева растут возле проезжей части рядом с домом №49 на ул. Н. Руднева в Туле. Жители опасаются, что деревья могут упасть на прохожих или повредить многоквартирный дом. Во время сильного ветра от старых тополей отламываются ветки.

Старшая по дому Мария Зарецкая от имени всех жителей дома попросила администрацию Тулы деревья удалить.

Тополям уже несколько десятков лет. Комиссионное обследование показало, что корневая система деревьев засыхает.

Глава городской администрации Евгений Авилов выехал на место, выслушал туляков и дал поручение провести работы по удалению аварийных деревьев в ближайшее время.

- Нужно кронировать и деревья, которые располагаются возле школы №14. Это безопасность детей, - отметил сити-менеджер.

К работам приступят на следующей неделе. Возле дома удалят два старых тополя, а возле школы проведут обрезку еще 11 деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU