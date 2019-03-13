В Тульской области НКО могут получить грантовую поддержку

СЕГОДНЯ 16:05 2019-03-13T16:10:46+03:00

Общий объем гранта в этом году составит около 6 млн рублей

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13 марта в тульском областном центре молодежи состоялась защита проектов некоммерческих организаций (НКО), претендующих на получение грантовой поддержки.

Общий объем гранта в этом году составит около 6 млн рублей. На получение поддержки претендует 21 НКО. Организации представили свои проекты в сферах культуры, спорта, туризма, патриотического воспитания.

Комиссия оценивала их по 17 критериям. Главные из них – уникальность и значимость предлагаемого проекта, количество вовлеченных в него молодых людей и волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU