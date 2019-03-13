В Тульской области НКО могут получить грантовую поддержку
Общий объем гранта в этом году составит около 6 млн рублей
Фото: Алексей ФОКИН
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13 марта в тульском областном центре молодежи состоялась защита проектов некоммерческих организаций (НКО), претендующих на получение грантовой поддержки.
Общий объем гранта в этом году составит около 6 млн рублей. На получение поддержки претендует 21 НКО. Организации представили свои проекты в сферах культуры, спорта, туризма, патриотического воспитания.
Комиссия оценивала их по 17 критериям. Главные из них – уникальность и значимость предлагаемого проекта, количество вовлеченных в него молодых людей и волонтеров.
ИСТОЧНИК KP.RU