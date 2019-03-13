В Тульской области в школе нашли санитарные нарушения

СЕГОДНЯ 15:48 2019-03-13T15:48:09+03:00

В адрес директора школы внесено представление об устранении нарушений

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Прокуратура Каменского района в ходе проверки в Архангельской средней школы им. А.А. Кудрявцева выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания обучающихся.

Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню, а разделочный инвентарь не промаркирован.

- Отмеченные нарушения являются существенными, т.к., могут повлечь возникновение и распространение инфекционных и массовых отравлений среди обучающихся образовательной организации, - сообщают в прокуратуре Тульской области.

В адрес директора школы внесено представление об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU