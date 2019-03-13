В 2019 году в Тульской области будут созданы три амбулаторных онкоцентра

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-13T15:35:10+03:00

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13 марта, в рамках пресс-конференции, министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков отметил, что в 2019 году особое внимание будет уделено борьбе с онкозаболеваниями в регионе.

В 2019 году будут созданы три амбулаторных онкологических центра в рамках единой структуры онкослужбы, будет закуплено новое оборудование.

Кроме того, уже стартовала разработка проектно-сметной документации для строительства нового областного онкологического центра.

Уже сейчас в регионе функционирует специализированное маммологическое отделение на базе областного онкодиспансера, где проходят комплексное лечение все пациенты со злокачественными новообразованиями молочных желез.

Также работает маммологический центр в клинико-диагностическом центре, где все жительницы области с предопухолевыми заболеваниями и подозрением на злокачественные образованиями могут обследоваться даже без направления врача.

Продолжает работу и проект «Онкопатруль71». Мультидисциплинарная бригада специалистов, оснащенная мобильными медицинскими комплексами, выезжает как в районные центры, так и в малые населенные пункты.

ИСТОЧНИК KP.RU