СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-13T15:29:57+03:00

Специалисты из разных городов поделятся с друг другом опытом, идеями и планами

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В Туле обсудят новые форматы работы библиотечной системы. 14 марта в центральной городской библиотеке имени Л. Н. Толстого (ул. Болдина д.149/10) откроется творческая мастерская виртуального общения «Новое время – новый формат».

Специалисты из Могилева, Тулы, Липецка и Вологды расскажут о новых формах знакомства со своим городом в виртуальном пространстве, создании арт-студии в библиотеке, спортивно-просветительских проектах, а также об организации и проведении фотоконкурсов. Беседа пройдет в формате интернет-конференции.

Творческая мастерская начнет работу 14 марта в 11.00. Телефон для справок: 35-53-67.

ИСТОЧНИК KP.RU