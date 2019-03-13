В Туле обсудят новые форматы работы библиотечной системы
Специалисты из разных городов поделятся с друг другом опытом, идеями и планами
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В Туле обсудят новые форматы работы библиотечной системы. 14 марта в центральной городской библиотеке имени Л. Н. Толстого (ул. Болдина д.149/10) откроется творческая мастерская виртуального общения «Новое время – новый формат».
Специалисты из Могилева, Тулы, Липецка и Вологды расскажут о новых формах знакомства со своим городом в виртуальном пространстве, создании арт-студии в библиотеке, спортивно-просветительских проектах, а также об организации и проведении фотоконкурсов. Беседа пройдет в формате интернет-конференции.
Творческая мастерская начнет работу 14 марта в 11.00. Телефон для справок: 35-53-67.
ИСТОЧНИК KP.RU