Показатели качества работы "Скорой" в Тульской области значительно улучшились

СЕГОДНЯ 15:19 2019-03-13T15:37:35+03:00

Минздрав России отметил систему, внедренную в Тульской области, как одну из самых эффективных в стране

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В Тульской области кардинально изменена система работы скорой медицинской помощи.

В 2018 году создан Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной помощи. Все вызовы поступают в единую диспетчерскую службу, после чего передаются свободным бригадам, находящимся ближе всего к месту вызова, вне зависимости от территориальных границ районов.

Служба интегрирована в систему 112 и региональную информационную систему.

По словам министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, показатели, характеризующие работу скорой медицинской помощи, значительно улучшились.

Доля доезда скорой на вызовы до 20 минут за январь 2018 года составляла 57,2%, в июле процент уже был 73,5%, а по результатам года – 78%. Доля доезда на дорожно-транспортные происшествия до 20 минут к концу года составила 97%.

Минздрав России отметил систему, внедренную в Тульской области, как одну из самых эффективных в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU