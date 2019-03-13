В Тульской области активно используется телемедицина
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Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, в рамках пресс-конференции заявил, что в регионе активно используется телемедицина.
Подключение фельдшерско-акушерских пунктов к сети Интернет позволило применять мобильные телемедицинские комплексы и дало возможность жителям сел и деревень получать медицинскую консультацию врача-специалиста без выезда в районный центр.
За 2018 год было проведено 3 359 телемедицинских сеансов.
ИСТОЧНИК KP.RU