В Тульской области активно используется телемедицина

СЕГОДНЯ 15:15 2019-03-13T15:15:31+03:00

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Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, в рамках пресс-конференции заявил, что в регионе активно используется телемедицина.

Подключение фельдшерско-акушерских пунктов к сети Интернет позволило применять мобильные телемедицинские комплексы и дало возможность жителям сел и деревень получать медицинскую консультацию врача-специалиста без выезда в районный центр.

За 2018 год было проведено 3 359 телемедицинских сеансов.

ИСТОЧНИК KP.RU