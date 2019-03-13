В 2018 году в Тульской области будут установлены 10 новых ФАПов

СЕГОДНЯ 15:12 2019-03-13T15:12:41+03:00

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Третьяков

Изменить размер текста: A A

По поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области продолжается улучшение качества медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах.

По словам министра здравоохранения региона Андрея Третьякова, в 2018 году открыто 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), 2 врачебные амбулатории и 1 офис врача общей практики. 12 ФАПов капитально отремонтированы, приобретено 12 автомобилей для фельдшеров.

В этом году будет установлено еще 10 новых ФАПов.

ИСТОЧНИК KP.RU