2019-03-13T15:21:13+03:00
Общество

В Киреевске после капитального ремонта открылся детский сад «Солнышко»

Группы детского сада рассчитаны на 269 детей
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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В Киреевске после капитального ремонта открылся детский сад «Солнышко». С 1978 года в здании ни разу не проводились подобные работы.

На капитальный ремонт детского сада было направлено более 80 млн рублей. Он был сделан с использованием внебюджетных средств.

В садике отремонтированы кровля, главный вход, фасад, системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и т.д. В спальнях появились новая мебель и мягкий инвентарь.

Группы детского сада рассчитаны на 269 детей. Сейчас его посещают 216 малышей, из них 50 – в возрасте от 2 до 3 лет.

Отметим, в последние годы современные дошкольные учреждения появились в Туле в микрорайоне Петровский квартал, в Донском в микрорайоне Новоугольный. Кроме того, в настоящее время строится детский сад в Новомосковске.

В рамках нацпроекта «Демография» было привлечено для обновления образовательных учреждений более 1 млрд рублей. На эти средства будут построены 12 новых детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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