Тульская область занимает 4-е место по уровню средней зарплаты работников здравоохранения в ЦФО

СЕГОДНЯ 15:09 2019-03-13T15:09:48+03:00

За 2018 год зарплата медикам в регионе была существенно повышена

Изменить размер текста: A A

По словам министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, в регионе продолжается программа по привлечению специалистов в медицинскую сферу.

За 2018 годы в медучреждения региона пришло 311 новых врачей, 104 из них - молодые специалисты. Также по программе «Земский доктор» для работы на селе привлечено 39 врачей и 6 фельдшеров.

Во исполнение Указа Президента РФ за 2018 год в регионе существенно повышена заработная плата всем категориям медработников.

По данным Росстата, Тульская область занимает стабильное 4-е место по уровню средней зарплаты работников здравоохранения в ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU