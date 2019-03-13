Туляки могут обменять билеты общественного транспорта на поход в кино
Акция будет проходить с 18 марта по 31 мая 2019 года
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В Туле стартует акция для пассажиров общественного транспорта.
Для участия необходимо собрать 20 билетов общественного транспорта МКП «Тулгорэлектротранс» и сдать их по адресу: ул. Ф. Энгельса 70а.
Взамен можно будет получить билет на мероприятие: концерт, мастер-класс, лекцию или фильм в кинотеатре.
Акция будет проходить в тестовом режиме с 18 марта по 31 мая 2019 года. Далее будет рассмотрен вопрос о ее продлении.
Организаторы - администрация города Тулы и культурный центр «Типография».
ИСТОЧНИК KP.RU