Туляки могут обменять билеты общественного транспорта на поход в кино

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-13T14:43:51+03:00

Акция будет проходить с 18 марта по 31 мая 2019 года

Изменить размер текста: A A

В Туле стартует акция для пассажиров общественного транспорта.

Для участия необходимо собрать 20 билетов общественного транспорта МКП «Тулгорэлектротранс» и сдать их по адресу: ул. Ф. Энгельса 70а.

Взамен можно будет получить билет на мероприятие: концерт, мастер-класс, лекцию или фильм в кинотеатре.

Акция будет проходить в тестовом режиме с 18 марта по 31 мая 2019 года. Далее будет рассмотрен вопрос о ее продлении.

Организаторы - администрация города Тулы и культурный центр «Типография».

ИСТОЧНИК KP.RU