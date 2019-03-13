2019-03-13T14:32:54+03:00
Общество

Проблемы канализационных сетей: в домах поселка Рассвет и села Федоровка образовались засоры

Виктория ЯКУШИНА
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В понедельник, 11 марта, в администрации города обсудили вопросы жилищно-коммунальной сферы.

Один из вопросов касался подачи сведений о многоквартирных домах управляющими компаниями города в автоматизированную систему АСУ ЖКХ «Капитальный ремонт». Информация необходима региональному Фонду капитального ремонта. Все УК должны были предоставить графики выполнения данной работы, но из 95 УК сделали это лишь 16 организаций.

Замглавы администрации Тулы - начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин поручил УК эту работу активизировать и необходимую информацию в ближайшие дни предоставить.

В ходе совещания поднимали вопрос по работе канализационных сетей в п. Рассвет и в с. Федоровка Большой Тулы. В данных населенных пунктах по ряду домов наблюдаются засоры. Было отмечено, что прочистка внешних сетей канализации – это работа «Тулагорводоканала». Ресурсоснабжающей организации данную работу поручено провести в ближайшее время.

Обсуждали на совещании и вопрос вывоза мусора. В ближайшие дни территориальные управления должны предоставить согласованные с «Хартией» графики вывоза ТБО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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