2019-03-13T14:49:48+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Первомайской провалился асфальт на проезжей части

Провал мог образоваться из-за некачественного ремонта
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле на ул. Первомайской в районе пересечения с ул. Софьи Перовской провалился асфальт на проезжей части. Дыра зияет в рядом с люком.

Провал до сих пор не огородили. Проезжающие мимо машины рискуют не заметить его и угодить в него колесом.

Отмечается, что провал образовался из-за некачественного ремонта подземных коммуникаций.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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