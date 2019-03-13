В Туле на ул. Первомайской провалился асфальт на проезжей части
Провал мог образоваться из-за некачественного ремонта
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле на ул. Первомайской в районе пересечения с ул. Софьи Перовской провалился асфальт на проезжей части. Дыра зияет в рядом с люком.
Провал до сих пор не огородили. Проезжающие мимо машины рискуют не заметить его и угодить в него колесом.
Отмечается, что провал образовался из-за некачественного ремонта подземных коммуникаций.
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU