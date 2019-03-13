Тульские спасатели получили бронзу по итогам Зимнего фестиваля ГТО среди трудовых коллективов города

СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-13T14:11:20+03:00

Всего в фестивале приняли участие свыше 100 человек из 12 трудовых коллективов

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Совместно с центром тестирования ВФСК ГТО города Тулы в феврале прошел муниципальный этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороны» среди спортивных коллективов оружейной столицы.

Участники соревновались в следующих видах: стрельба из электронного оружия, сгибание-разгибание рук в упоре, подтягивание на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину с места, плавание, поднимание туловища из положения лежа на спине и бег на лыжах.

В фестивале приняли участие свыше 100 человек из 12 трудовых коллективов (в т.ч. силовых структур) г. Тулы.

По итогам соревнований команда регионального управления МЧС заняла третье место в командном зачете.

ИСТОЧНИК KP.RU