«Душа хранит»: в Туле открывается выставка живописи Антона Чубакова
15 марта 2019 года, в 16:00 в филиале Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Музейно-выставочном центре «Тульские древности» открывается выставка живописи Антона Чубакова «Душа хранит».
В своем творчестве автор стремится к красоте и правде в живописи, а правда в искусстве дается не просто.
Жанры натюрморта и пейзажа, представленные на выставке, более всего отражают любовь и счастливое созерцание окружающего нас мира. Детские воспоминания и образы, привитые во время учебы в художественных заведениях, подсказали автору найти свой путь в искусстве.
Его пейзажи, написанные в традиционной живописной манере, удивительно современны своими интонациями просветленной гармонии и чистой духовности. Натюрморты продолжают традиции русской пленэрной реалистической школы.
Возрастные рекомендации - 6+.
Вход свободный.
Выставка «Душа хранит» в музее «Тульские древности» будет работать до 15 апреля.
Ждем всех ежедневно по адресу:
г. Тула, проспект Ленина, 47.
Телефон для справок:
+7 4872 36 16 63.
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