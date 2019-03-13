«Душа хранит»: в Туле открывается выставка живописи Антона Чубакова

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-13T14:08:56+03:00

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15 марта 2019 года, в 16:00 в филиале Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Музейно-выставочном центре «Тульские древности» открывается выставка живописи Антона Чубакова «Душа хранит».

В своем творчестве автор стремится к красоте и правде в живописи, а правда в искусстве дается не просто.

Жанры натюрморта и пейзажа, представленные на выставке, более всего отражают любовь и счастливое созерцание окружающего нас мира. Детские воспоминания и образы, привитые во время учебы в художественных заведениях, подсказали автору найти свой путь в искусстве.

Его пейзажи, написанные в традиционной живописной манере, удивительно современны своими интонациями просветленной гармонии и чистой духовности. Натюрморты продолжают традиции русской пленэрной реалистической школы.

Возрастные рекомендации - 6+.

Вход свободный.

Выставка «Душа хранит» в музее «Тульские древности» будет работать до 15 апреля.

Ждем всех ежедневно по адресу:

г. Тула, проспект Ленина, 47.

Телефон для справок:

+7 4872 36 16 63.

ИСТОЧНИК KP.RU