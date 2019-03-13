2019-03-13T15:00:55+03:00
Общество

В Пролетарском округе Тулы прошел рейд по незаконной торговле

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Рейд по пресечению несанкционированной торговли проведен накануне, 12 марта, сотрудниками главного управления на улице Плеханова с участием сотрудников полиции.

Составлено четыре протокола об административном правонарушении за торговлю в неустановленных местах.

Напомним, согласно статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах» Закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» торговля в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семи тысяч до семидесяти тысяч рублей.

Сотрудниками главного управления по Пролетарскому территориальному округу рейды по пресечению несанкционированной торговли проводятся ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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