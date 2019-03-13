Андрей Третьяков: Очередей в регистратурах нет
В правительстве региона прошла пресс-конференция с министром здравоохранения Тульской области
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Поликлиники Тульской области полностью стали "бережливыми". Об этом сообщил Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, подводя итоги прошедшего отчетного года.
В поликлиниках был установлен единый рабочий график - 7 дней в неделю. Также были введены электронные больничные листы, заработал электронный кабинет «Мое здоровье»
По словам Андрея Третьякова, в настоящее время очередей в регистратурах нет, да и количество самих регистратур становится меньше.
Процент удовлетворенности пациентов работой больниц вырос на 14,5% за год, с 50,4% до 64,9%.
ИСТОЧНИК KP.RU