Опыт Тульской области в реализации проекта наставничества представили в Правительстве РФ

СЕГОДНЯ 12:54 2019-03-13T12:58:32+03:00

В Москве состоялось заседание Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

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12 марта опыт Тульской области в реализации проекта наставничества был представлен в Правительстве РФ. Основной акцент в регионе сделан на работу наставников с несовершеннолетними и их родителями, находящимися в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.

Патронаж организован 983 наставниками в отношении 867 семей этой категории. С детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа наставники работают по программе «Старшие Братья/Старшие Сестры».

В ней участвуют Киреевская школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Первомайская кадетская школа, а также замещающие семьи Тулы.

В проект наставничества вовлечены и несовершеннолетние осужденные в рамках регионального социального проекта «Путевка в жизнь».

По итогам работы тульских наставников в 2018 году с профилактического учета в комиссиях и подразделениях по делам несовершеннолетних было снято 265 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU